Виктор Ляшко, фото: ICTV

https://racurs.ua/n136353-koronavirus-ukraina-mojet-provodit-massovoe-testirovanie-no-seychas-neobhodimosti-net-lyashko.html

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Украина имеет возможность делать более 30 тыс. тестов на коронавирус в неделю, однако пока потребности в массовом тестировании нет.

Об этом главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала ICTV.

По его словам, сейчас лаборатории «недозагружены образцам», поэтому проводятся только около 1 тыс. тестов в день.

В дальнейшем у нас запланированы мероприятия, и есть стратегия развития тестирований, которая будет позволять проводить 80 тыс. тестирований в неделю, — отметил Ляшко.

По словам Ляшко, перед Украиной стояла возможность выбора одной из двух стратегий в ситуации с коронавирусом. Первая заключалась в осуществлении сплошного тестирования, чтобы вовремя изолировать даже бессимптомных носителей.

«Мы выбрали другую стратегию, мы изолируем сейчас, просим всех мобилизоваться и оставаться дома. Не надо без необходимости покидать дом. И это будет влиять даже без тестирования — мы 14 дней проходим обсервацию на дому и это приводит к невозможности передачи коронавирусной болезни», — подчеркнул заместитель министра.

Напомним, в Украине уже зафиксованы более 1,4 тыс. случаев коронавируса, 45 инфицированных людей умерли.