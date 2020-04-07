Коронавірус у ЗСУ: першою жертвою серед військових стала працівниця в/ч на Івано-Франківщині. Фото: Міноборони

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Коронавірус SARS-CoV-2 поширюється і серед військовослужбовців Збройних сил України. Станом на ранок 7 квітня, в лавах ЗСУ зареєстровано чотири випадки цього захворювання, з них один — смертельний. Про це повідомляє прес-центр Медичних сил ЗСУ.

Померла жінка, котра працювала у військовій частині в Івано-Франківській області. З 20 березня вона лікувалася амбулаторно, їй було поставлено діагноз гостре респіраторне захворювання. Однак 27 березня через погіршення самопочуття її доставили до лікарні у місті Надвірна. 30 березня хвору перевели до реанімації, а вранці 6 квітня вона померла. Коронавірус було діагностовано посмертно вчора ввечері.

В ізоляції наразі перебувають 87 військових, у 18 з них термін карантину завершується в найближчі три доби.

У відомстві зазначили, що найчастіше коронавірус передається під час епізодичних зустрічей хворих із родичами та друзями, які не входять до кола осіб, з якими мешкають чи щоденно спілкуються інфіковані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коронавірус діагностовано у жінки-реаніматолога військового госпіталю на Хмельниччині. Також коронавірус підхопив один із військовослужбовців Київського гарнізону.