Коррупция в спорте, фото — DW

https://racurs.ua/n136387-minust-ssha-nazval-chinovnikov-fifa-kotoryh-podkupili-rf-i-katar-chtoby-provesti-chempionaty-mira.html

Ракурс

Подкуп чиновников ФИФА позволил России и Катару победить в тендере за право провести чемпионаты мира 2018 и 2022 годов.

Об этом говорится в обвинительном акте, который Министерство юстиции США подало в Окружной суд США в Восточном округе Нью-Йорка. Американцы выдвинули многочисленные обвинения в коррупции конкретным должностным лицам ФИФА.

70-страничный обвинительный акт подали в суд 18 марта. Текст документа цитирует The New York Times.

Россия и Катар во время голосования за право проведения чемпионатов мира по футболу подкупили бывшего вице-президента ФИФА Джека Уорнера (получил от РФ 5 млн долл.), Рафаэлю Сальгеро обещали 1 млн долл. в обмен на голосование за Россию.

Взятки при голосовании за Катар получили бывший президент Бразильской футбольной конфедерации Рикардо Тейшейра и бывший вице-президент ФИФА и президент Американской футбольной конфедерации Николас Леоз.

Напомним, что победителем ЧМ-2018, который проходил в России, стала сборная Франции, которая в финале обыграла Хорватию.

В декабре 2019 года Министерство юстиции США обнародовало целый отчет по этой тематике, в котором, помимо прочего, речь идет и о документе, который в июле 2011 года предоставил бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил. В нем рассказывалось о вероятном разговоре между тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром страны Владимиром Путиным. Путин тогда якобы признал, что один из российских олигархов подкупил президента ФИФА, чтобы Москва могла выиграть право проведения ЧМ-2018.

В ноябре прошлого года «Ракурс» сообщал, что переписку российских чиновников о покупке ЧМ-2018 по футболу продавали в Telegram.