Погода в Украине. Фото: Gismeteo

https://racurs.ua/n136388-pogoda-v-ukraine-na-8-aprelya-dnem-teplo-i-solnechno-na-vostoke-nochu-zamorozki-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 8 апреля будет солнечной и теплой. Дневная температура будет 14…20° тепла. Ночью похолодает до 3…5° тепла, на востоке страны возможны заморозки до -3°С.

На западе и центре Украины дневная температура составит от 17 до 20° тепла. Ночью температура снизится до 2…5° тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На севере днем воздух прогреется до +16…+18°С, ночная температура составит 2…4° тепла.

Южные области будут залиты солнечным светом, а дневная температура составит +16…+18°С. Ночью похолодает до 3…5° тепла.

В Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях дневная температура поднимется до 14…16° тепла. Ночью возможны заморозки до 1…3° мороза.

В Киеве 8 апреля день будет солнечным, воздух прогреется до 17…19° выше нуля. Ночью температура воздуха опустится до 2…4° тепла.

Геомагнитная активность в Украине 8 апреля прогнозируется относительно спокойная. Незначительные возмущения возможны ночью.

Как ранее писал «Ракурс», в последние дни в Киеве сложились погодные условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли. Этому способствовали незначительный ветер и повышение дневной температуры воздуха.