«Роскосмос» звинуватив Трампа в планах по захопленню території інших планет

Дональд Трамп. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n136390-roskosmos-zvynuvatyv-trampa-v-planah-po-zahoplennu-terytoriyi-inshyh-planet.html

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Російська космічна державна корпорація «Роскосмос» дуже нервово відреагувала на указ президента США Дональда Трампа про підтримку комерційного освоєння ресурсів на Місяці та інших небесних тілах.

У «Роскосмосі» вважають, що даний указ фактично служить спробою експропріації космічного простору. Про це заявив заступник генерального директора «Роскосмосу» з міжнародного співробітництва Сергій Савельєв на сайті корпорації.

Савельєв вважає, що спроби експропріації космічного простору і агресивні плани по фактичному захопленню територій інших планет не сприяють плідній співпраці країн.

У «Роскосмосі» заявили, що указ Трампа фактично дозволяє американській адміністрації не розглядати космічний простір як загальне надбання людства.

В історії вже були приклади, коли одна країна вирішила почати захоплювати території в своїх інтересах — усі пам’ятають, що з цього вийшло, — заявив Савельєв.

Можливо, Савельєв мав на увазі Крим, який був анексований Росією.