Вибухнув один із паливних баків ракети Starship, фото: ITC.ua

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У США під час випробувань вибухнула ракета Starship виробництва компанії SpaceX, котру у майбутньому планують використовувати для польотів на Місяць та Марс.

Вибух стався на тестовому майданчику в Техасі, коли до одного з паливних баків ракети закачали рідкий азот, повідомляє видання The Verge.

Цей бак деформувався та розірвався, в результаті чого вибухнула вся ракета.

Наразі співробітники компанії встановлюють причини цього інциденту.

За словами засновника компанії SpaceX американського мільярдера та винахідника Ілона Маска, причиною вибуху могли стати неправильні параметри тестування.

Це вже третій вибух ракети Starship. Попередній стався наприкінці лютого цього року, ще один — у листопаді 2019 року.

Нагадаємо, у грудні минулого року компанія SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9 з мишами-космонавтами.