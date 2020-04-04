Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус продовжує поширюватися світом

Коронавірус: звичайної розмови з безсимптомним інфікованим може бути достатньо для зараження — учені

4 кві 2020, 11:31
999

Інфіковані коронавірусом безсимптомні люди, у котрих не спостерігається чхання чи кашлю, під час звичайної розмови можуть викидати в навколишнє середовище достатню кількість крихітних аерозольних частинок для передачі коронавірусної інфекції COVID-19 людям навколо.

Такого висновку дійшли американські учені з Каліфорнійського університету в Девісі, повідомляє прес-служба вишу.

Хоча ще невідомо, наскільки це важливе джерело поширення COVID-19, це підкреслює необхідність суворих заходів соціального дистанціювання, — наголошують дослідники.

Звичайна людина утворює значну кількість аерозольних частинок під час дихання. Більш ранні дослідження показали, що вокалізація призводить до значно більшого утворення таких аерозольних частинок.

Крім того, деякі люди з незрозумілих наразі причин є «супервипромінювачами», від яких у навколишнє середовище потрапляють значно більше частинок аерозолю, приблизно 10 частинок в секунду.

Таким чином, десятихвилинна розмова з інфікованим безсимптомним «супервипромінювачем» може утворити невидиму «хмару» з приблизно 6 тис. аерозольних частинок, які потенційно можуть потрапити до дихальних шляхів співрозмовників або інших людей у безпосередній близькості, наголошують учені.

Ці аерозольні частинки мають діаметр близько одного мікрона. Це занадто мало, щоб побачити неозброєним оком, але достатньо, щоб переносити віруси, такі як грип або SARS-CoV-2, — зазначають учені.

Нагадаємо, китайські медики за результатами спостережень за вагітними жінками нещодавно дійшли висновку, що коронавірус може загрожувати і новонародженим дітям.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше