Коронавірус продовжує поширюватися світом

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Інфіковані коронавірусом безсимптомні люди, у котрих не спостерігається чхання чи кашлю, під час звичайної розмови можуть викидати в навколишнє середовище достатню кількість крихітних аерозольних частинок для передачі коронавірусної інфекції COVID-19 людям навколо.

Такого висновку дійшли американські учені з Каліфорнійського університету в Девісі, повідомляє прес-служба вишу.

Хоча ще невідомо, наскільки це важливе джерело поширення COVID-19, це підкреслює необхідність суворих заходів соціального дистанціювання, — наголошують дослідники.

Звичайна людина утворює значну кількість аерозольних частинок під час дихання. Більш ранні дослідження показали, що вокалізація призводить до значно більшого утворення таких аерозольних частинок.

Крім того, деякі люди з незрозумілих наразі причин є «супервипромінювачами», від яких у навколишнє середовище потрапляють значно більше частинок аерозолю, приблизно 10 частинок в секунду.

Таким чином, десятихвилинна розмова з інфікованим безсимптомним «супервипромінювачем» може утворити невидиму «хмару» з приблизно 6 тис. аерозольних частинок, які потенційно можуть потрапити до дихальних шляхів співрозмовників або інших людей у безпосередній близькості, наголошують учені.

Ці аерозольні частинки мають діаметр близько одного мікрона. Це занадто мало, щоб побачити неозброєним оком, але достатньо, щоб переносити віруси, такі як грип або SARS-CoV-2, — зазначають учені.

Нагадаємо, китайські медики за результатами спостережень за вагітними жінками нещодавно дійшли висновку, що коронавірус може загрожувати і новонародженим дітям.