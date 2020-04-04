Коронавирус продолжает распространяться по миру

https://racurs.ua/n136236-koronavirus-obychnogo-razgovora-s-bessimptomnym-inficirovannym-mojet-byt-dostatochno-dlya.html

Ракурс

Инфицированные коронавирусом бессимптомные люди, у которых не наблюдается чихание или кашель, во время обычного разговора могут выбрасывать в окружающую среду достаточное количество крошечных аэрозольных частиц для передачи коронавирусной инфекции COVID-19 людям вокруг.

К такому выводу пришли американские ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе, сообщает пресс-служба вуза.

Хотя еще неизвестно, насколько это важный источник распространения COVID-19, это подчеркивает необходимость строгих мер социального дистанцирования, — подчеркивают исследователи.

Обычный человек образует значительное количество аэрозольных частиц при дыхании. Более ранние исследования показали, что вокализация приводит к значительно большему образованию таких аэрозольных частиц.

Кроме того, некоторые люди по непонятным пока причинам являются «суперизлучателями», от которых в окружающую среду попадают гораздо больше частиц аэрозоля, примерно 10 частиц в секунду.

Таким образом, десятиминутная беседа с инфицированным бессимптомным «суперизлучателем» может создать невидимое «облако» из примерно 6 тыс. аэрозольных частиц, которые могут попасть в дыхательные пути собеседников или других людей в непосредственной близости, подчеркивают ученые.

Эти аэрозольные частицы имеют диаметр около одного микрона. Это слишком мало, чтобы увидеть невооруженным глазом, но достаточно, чтобы переносить вирусы, такие как грипп или SARS-CoV-2, — отмечают ученые.

Напомним, китайские медики по результатам наблюдений за беременными женщинами недавно пришли к выводу, что коронавирус может угрожать и новорожденным детям.