Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Взорвался один из топливных баков ракеты Starship, фото: ITC.ua

Ракета SpaceX для полетов на Луну взорвалась во время испытаний (ВИДЕО)

4 апр 2020, 11:52
999

В США во время испытаний взорвалась ракета Starship производства компании SpaceX, которую в будущем планируют использовать для полетов на Луну и Марс.

Взрыв произошел на тестовой площадке в Техасе, когда в один из топливных баков ракеты закачали жидкий азот, сообщает издание The Verge.

Этот бак деформировался и разорвался, в результате чего взорвалась вся ракета.

В настоящее время сотрудники компании устанавливают причины этого инцидента.

По словам основателя компании SpaceX американского миллиардера и изобретателя Илона Маска, причиной взрыва могли стать неправильные параметры тестирования.

Это уже третий взрыв ракеты Starship. Предыдущий произошел в конце февраля этого года, еще один — в ноябре 2019 года.

Напомним, в декабре прошлого года компания SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9 с мышами-космонавтами.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше