Взорвался один из топливных баков ракеты Starship, фото: ITC.ua

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В США во время испытаний взорвалась ракета Starship производства компании SpaceX, которую в будущем планируют использовать для полетов на Луну и Марс.

Взрыв произошел на тестовой площадке в Техасе, когда в один из топливных баков ракеты закачали жидкий азот, сообщает издание The Verge.

Этот бак деформировался и разорвался, в результате чего взорвалась вся ракета.

В настоящее время сотрудники компании устанавливают причины этого инцидента.

По словам основателя компании SpaceX американского миллиардера и изобретателя Илона Маска, причиной взрыва могли стать неправильные параметры тестирования.

Это уже третий взрыв ракеты Starship. Предыдущий произошел в конце февраля этого года, еще один — в ноябре 2019 года.

Напомним, в декабре прошлого года компания SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9 с мышами-космонавтами.