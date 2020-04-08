Кошка. Фото: Live24.ru

https://racurs.ua/n136442-domashnie-koshki-mogut-bolet-koronavirusom-i-byt-perenoschikom-infekcii.html

Ракурс

Коронавирус распространяется в мире быстрыми темпами и медики пытаются исключить все возможности инфицирования смертельной болезнью. Британские ветеринары рекомендуют владельцам домашних животных пока не выпускать на улицу котов. Животные не только могут заражаться коронавирусом, но и быть переносчиком инфекции.

Еще не доказано, что человек может заразиться от животного коронавирусом, но такой вероятности исключать нельзя, пишет BBC, ссылаясь на Британскую ассоциацию ветеринаров.

По мнению специалистов, не исключена возможность того, что животные могут заражаться коронавирусом. Кроме того, на шерсти котов, которые любят гулять сами по себе, коронавирус может жить длительное время, как и на других поверхностях.

В связи с этим, ветеринары призывают хозяев не выпускать котов из дома. Кроме этого, после каждого контакта со своими питомцами необходимо тщательно мыть руки.

Как ранее писал «Ракурс», в зоопарке Бронкса коронавирусом заразилась тигрица по кличке Надя. Сейчас животное находится под наблюдением ветеринаров.