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Ракурс
С обсервации сбежали 15 человек

Карантин в Украине: с обсервации на Херсонщине сбежали 15 приезжих из оккупированного Крыма

8 апр 2020, 18:41
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С пункта обсервации в Каланчакском районе Херсонской области сбежали 15 человек, прибывших из временно оккупированного Крыма.

В отношении их составлен админпротокол, за нарушение правил обсервации им придется заплатить 17 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Отмечается, что с оккупированной территории через пункт пропуска «Каланчак» прибыли 20 человек, которых разместили в центр обсервации. Однако после проведенного медицинского обследования 15 взрослых и двое детей отказались проходить обсервацию и самовольно покинули центр.

Свои действия они мотивировали тем, что будут придерживаться самоизоляции, вернувшись домой, отмечают в полиции. Большинство из этих лиц из Западной Украины и из Днепропетровской области.

Отделам полиции по месту жительства передана информация для последующего контроля за выполнением условий самоизоляции.

В полиции подчеркивают, что все, кто вернулся из-за границы, должны проходить обязательную 14-дневную обсервацию.

Нарушители режима будут платить штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн, — отмечают в пресс-службе полиции.

Напомним, в Черниговской области недавно от коронавируса умер мужчина, который пытался сбежать из больницы.

Источник: Ракурс


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