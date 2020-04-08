Штрафы за поджог сухой травы Кабмин предлагает увеличить в 70 раз, фото — Ракурс

https://racurs.ua/n136440-kabmin-predlojil-uvelichit-shtrafy-za-podjog-suhoy-travy-v-70-raz.html

Ракурс

Штрафы за поджог сухой травы Кабинет министров Украины предложил увеличить в 70 раз. Наказание за сожжение сухостоя в настоящее время составляет 85 грн, а может составить 6 тыс. грн.

Каждый год весной во всех регионах все чаще наблюдаются случаи сжигания сухой растительности. Это не только создает угрозу пожаров, но и загрязняет воздух, — написал у себя в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, который и сообщил о намерении Кабмина.

Пожары в экосистемах давно беспокоят спасателей и экологов, поэтому правительство согласовало и намерено передать на рассмотрение Верховной Рады проект закона о повышении штрафов за причинение пожаров в экосистемах.

ГСЧС недавно сообщала, что в 2020 году в экосистемах Украины возникло 14,8 тыс. пожаров, это на четверть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Спасатели убеждены, что один из пожаров в Чернобыльской зоне, которые возникли в начале апреля, также вызвал поджог сухой травы.