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Штрафи за підпал сухої трави Кабмін пропонує збільшити у 70 разів, фото — Ракурс

Кабмін запропонував збільшити штрафи за підпал сухої трави у 70 разів

8 кві 2020, 18:12
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Штрафи за підпал сухої трави Кабінет міністрів України запропонував збільшити у понад 70 разів. Покарання за спалення сухостою нині становить 85 грн, а може скласти 6 тис. грн.

Рік у рік навесні в усіх регіонах все частіше спостерігаються випадки спалювання сухої рослинності. Це не лише створює загрозу пожеж, а й забруднює повітря, — написав у себе в телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який і повідомив про намір Кабміну.

Пожежі в екосистемах давно турбують рятувальників та екологів, тому уряд погодив та має намір передати на розгляд Верховної Ради проект закону про підвищення штрафів за спричинення пожеж в екосистемах.

ДСНС нещодавно повідомляла, що у 2020 році в екосистемах України виникло 14,8 тис. пожеж, це на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Рятувальники переконані, що одну з пожеж в Чорнобильській зоні, які виникли на початку квітня, також спричинив підпал сухої трави.

Джерело: Ракурс


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