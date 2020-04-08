Члени екіпажу катера Р-239 у 2014 році, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n136439-okupaciya-krymu-u-zahoplenni-pivostrova-brala-uchast-brygada-raketnyh-kateriv-chornomorskogo.html

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В окупації Криму, здійсненій Росією у 2014 році, брали участь моряки 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту РФ.

Це на основі аналізу доступної у відкритих джерелах інформації встановила спільнота InfoNapalm.

Так, у російській соцмережі «Вконтакті» було виявлено сторінку моряка Єрмакова Олега Миколайовича, 1992 року народження. На ній Єрмаков опублікував фотографію медалі за окупацію Криму та нагородного посвідчення до неї.

У цьому посвідченні вказано номер військової частини, в якій він служив у момент захоплення Криму. Це частина № 72165 — 41-а бригада ракетних катерів ЧФ РФ, пунктом постійної дислокації котрої є тимчасово окупований Севастополь.

На сторінці Єрмакова ці фотографії опубліковані 28 червня 2014 року в альбомі «Підготовка до ДМБ».

Серед переліку друзів Єрмакова є ще один учасник захоплення Криму — Олександр Піскарьов, 1991 року народження. Він також нагороджений медаллю за окупацію Криму.

В обох з них у фотоальбомах є знімки, які свідчать, що вони служили в екіпажі ракетного катера Р-239, котрий входить до складу 295-го Сулинського дивізіону ракетних катерів 41-ї бригади ракетних катерів ЧФ РФ.

Нагадаємо, наприкінці січня у Держдепі США заявили, що продовжуватимуть санкційний тиск на Росію до звільнення Криму.