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Санкційний тиск на Росію з боку США триватиме до звільнення Криму, фото: ТСН

Окупація Криму: США продовжуватимуть санкційний тиск на Росію до звільнення півострова — Держдеп

31 січ 2020, 21:51
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США продовжуватимуть запроваджувати санкції щодо Росії, доки триватиме війна на Донбасі та окупація українського Криму.

Про це речниця Державного департаменту США Морган Ортагус заявила у своєму Твіттері.

Ми продовжуватимемо запроваджувати санкції щодо Росії доти, доки вона не візьме на себе зобов’язання щодо досягнення миру на Донбасі і не припинить свою окупацію Криму. Ми підтримуємо Україну, — наголосила Ортагус.

Сьогодні ми вшанували життя тих, хто загинув у результаті російської агресії в Україні, — зазначила речниця Держдепу.

Сьогодні з візитом Київ відвідав держсекретар США Майк Помпео. Він, зокрема, відвідав меморіал «Стіна пам’яті загиблих за Україну» біля Михайлівського монастиря у Києві.

Нагадаємо, у середу США розширили запроваджені за агресію проти України та окупацію Криму санкції. До санкційного списку додалися семеро осіб з окупованого Криму — представники «уряду» та члени місцевих «виборчих комісій», а також оператор залізничних пасажирських перевезень до Криму компанія Grand Service Express та її гендиректор.

Джерело: Ракурс


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