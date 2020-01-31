Під час рейду, фото: Саїд Ісмагілов

https://racurs.ua/ua/n133000-ukrayinski-musulmany-obureni-vlashtovanym-bilya-mecheti-v-kyievi-reydom-na-nelegalnyh-migrantiv.html

Ракурс

Українські мусульмани обурені рейдом на нелегальних мігрантів, який міграційна служба та поліція влаштували сьогодні опівдні біля мечеті Ісламського культурного центру Києва «Альраїд», розташованої на вулиці Дегтярівській.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук заявив Головний муфтій України Саїд Ісмагілов.

Раніше я критикував російську владу за те, що вони влаштовують облави біля мечетей, а сьогодні те ж саме відбулось у Києві, — зазначає Ісмагілов.

Він наголошує, що рейд відбувся у п’ятницю — в особливий молитовний день для мусульман, коли віряни зобов’язані прийти до мечеті та молитися.

За його словами, екіпіровані правоохоронці, дехто був у масках, прибули на двох автобусах близько 12.00, ще до початку молитви. Всього їх було близько 40 осіб.

Вони влаштували масову перевірку документів у мусульман, котрі прямували до мечеті. Перевірка тривала на виході зі двору мечеті під час молитви та після її завершення.

В результаті правоохоронці затримали та вивезли автобусами 25 людей, в яких не було з собою документів.

В нас що, в Києві встановлений паспортний режим, чи військовий стан? — наголошує Ісмагілов. — Я розумію, що міграційна служба має робити свою роботу, але ж не біля воріт мечетей, церков та інших культових споруд! Я не можу собі уявити, щоб біля християнського храму або юдейської синагоги отак само влаштовували перевірку всіх, хто йде на молитву.

На інцидент також відреагував лідер Меджлісу кримськотатарського народу, Рефат Чубаров.

Він закликав всіх, хто «піддався цьому принизливому і образливому дійству з боку співробітників міграційної служби і поліції», особливо тих, кого правоохоронці затримали, описати все що відбулося й направити на його адресу. Також він закликав поділитися фотографіями цього інциденту.

Також ми закликаємо всіх, хто молиться в суботу в синагогах, у неділю — в церквах або молитовних домах, інформувати нас про подібні приниження, якщо такі, не дай Всевишній, трапляться з ними, — резюмував Чубаров.

Прес-служба поліції Києва повідомляє про проведення сьогодні у столиці заходів із виявлення порушників міграційного законодавства. В результаті було виявлено 15 іноземців, котрі не мали документів, що підтверджують законність перебування їх на території України.

Це громадяни РФ, Марокко, Азербайджану, Тунісу, Ємену, Єгипту, Казахстану, Сирії, Узбекистану та Лівії.

На них складено адміністративні протоколи за ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України).

Подальші рішення щодо них прийматиме міграційна служба.

Нагадаємо, нещодавно на Донеччині викрили ректора вишу, який за неправомірну винагороду зараховував до навчального закладу іноземців.