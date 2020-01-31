Во время рейда, фото: Саид Исмагилов

https://racurs.ua/n133000-ukrainskie-musulmane-vozmuscheny-ustroennym-vozle-mecheti-v-kieve-reydom-na-nelegalnyh-migrantov.html

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Украинские мусульмане возмущены рейдом на нелегальных мигрантов, который миграционная служба и полиция устроили сегодня в полдень возле мечети Исламского культурного центра Киева «Альраид», расположенной на улице Дегтяревской.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук заявил Главный муфтий Украины Саид Исмагилов.

Раньше я критиковал российские власти за то, что они устраивают облавы у мечетей, а сегодня то же самое произошло в Киеве, — отмечает Исмагилов.

Он подчеркивает, что рейд состоялся в пятницу — в особый молитвенный день для мусульман, когда верующие обязаны прийти в мечеть и молиться.

По его словам, экипированные стражи порядка, некоторые были в масках, прибыли на двух автобусах около 12.00, еще до начала молитвы. Всего их было около 40 человек.

Они устроили массовую проверку документов у мусульман, которые направлялись в мечеть. Проверка продолжалась на выходе из двора мечети во время молитвы и после ее завершения.

В результате правоохранители задержали и вывезли автобусами 25 человек, у которых не было с собой документов.

У нас что, в Киеве установлен паспортный режим, или военное положение? — подчеркивает Исмагилов. — Я понимаю, что миграционная служба должна делать свою работу, но не у ворот мечетей, церквей и других культовых сооружений! Я не могу себе представить, чтобы у христианского храма или иудейской синагоги так же устраивали проверку всех, кто идет на молитву.

На инцидент также отреагировал лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он призвал всех, кто «поддался этому унизительному и оскорбительном действу со стороны сотрудников миграционной службы и полиции», особенно тех, кого правоохранители задержали, описать все произошедшее и направить на его адрес. Также он призвал поделиться фотографиями этого инцидента.

Также мы призываем всех, кто молится в субботу в синагогах, в воскресенье — в церквях или молитвенных домах, информировать нас о подобных унижениях, если таковые, не дай Всевышний, случатся с ними, — резюмировал Чубаров.

Пресс-служба полиции Киева сообщает о проведении сегодня в столице мероприятий по выявлению нарушителей миграционного законодательства. В результате было выявлено 15 иностранцев, не имеющих документов, подтверждающих законность пребывания на территории Украины.

Это граждане РФ, Марокко, Азербайджана, Туниса, Йемена, Египта, Казахстана, Сирии, Узбекистана и Ливии.

На них составлены административные протоколы по ст. 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины).

Дальнейшие решения по ним будет принимать миграционная служба.

Напомним, недавно в Донецкой области разоблачили ректора вуза, который за неправомерное вознаграждение зачислял в учебное заведение иностранцев.