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Во время рейда, фото: Саид Исмагилов

Украинские мусульмане возмущены устроенным возле мечети в Киеве рейдом на нелегальных мигрантов (ФОТО, ВИДЕО)

31 янв 2020, 21:16
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Украинские мусульмане возмущены рейдом на нелегальных мигрантов, который миграционная служба и полиция устроили сегодня в полдень возле мечети Исламского культурного центра Киева «Альраид», расположенной на улице Дегтяревской.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук заявил Главный муфтий Украины Саид Исмагилов.

Раньше я критиковал российские власти за то, что они устраивают облавы у мечетей, а сегодня то же самое произошло в Киеве, — отмечает Исмагилов.

Он подчеркивает, что рейд состоялся в пятницу — в особый молитвенный день для мусульман, когда верующие обязаны прийти в мечеть и молиться.

По его словам, экипированные стражи порядка, некоторые были в масках, прибыли на двух автобусах около 12.00, еще до начала молитвы. Всего их было около 40 человек.

Они устроили массовую проверку документов у мусульман, которые направлялись в мечеть. Проверка продолжалась на выходе из двора мечети во время молитвы и после ее завершения.

В результате правоохранители задержали и вывезли автобусами 25 человек, у которых не было с собой документов.

У нас что, в Киеве установлен паспортный режим, или военное положение? — подчеркивает Исмагилов. — Я понимаю, что миграционная служба должна делать свою работу, но не у ворот мечетей, церквей и других культовых сооружений! Я не могу себе представить, чтобы у христианского храма или иудейской синагоги так же устраивали проверку всех, кто идет на молитву.

Во время рейда, фото: Саид Исмагилов

Во время рейда, фото: Саид Исмагилов

На инцидент также отреагировал лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он призвал всех, кто «поддался этому унизительному и оскорбительном действу со стороны сотрудников миграционной службы и полиции», особенно тех, кого правоохранители задержали, описать все произошедшее и направить на его адрес. Также он призвал поделиться фотографиями этого инцидента.

Также мы призываем всех, кто молится в субботу в синагогах, в воскресенье — в церквях или молитвенных домах, информировать нас о подобных унижениях, если таковые, не дай Всевышний, случатся с ними, — резюмировал Чубаров.

Пресс-служба полиции Киева сообщает о проведении сегодня в столице мероприятий по выявлению нарушителей миграционного законодательства. В результате было выявлено 15 иностранцев, не имеющих документов, подтверждающих законность пребывания на территории Украины.

Это граждане РФ, Марокко, Азербайджана, Туниса, Йемена, Египта, Казахстана, Сирии, Узбекистана и Ливии.

На них составлены административные протоколы по ст. 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины).

Дальнейшие решения по ним будет принимать миграционная служба.

Во время рейда, фото: Национальная полиция

Во время рейда, фото: Национальная полиция

Напомним, недавно в Донецкой области разоблачили ректора вуза, который за неправомерное вознаграждение зачислял в учебное заведение иностранцев.

Источник: Ракурс


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