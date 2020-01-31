Фізичні вправи по-різному впливають на мозок

https://racurs.ua/ua/n132999-vysoka-ta-nyzka-intensyvnist-fizychnyh-vprav-po-riznomu-vplyvaut-na-robotu-mozku-ucheni.html

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Низька та висока інтенсивність фізичних вправ по-різному впливають на роботу мозку.

Вправи низької інтенсивності запускають мозкові мережі, що беруть участь у когнітивному контролі та обробці уваги, а вправи високої інтенсивності в першу чергу активізують мережі, які беруть участь в афективній/емоційній обробці, а також приводять до зниження функціональної зв’язності в мережах, пов’язаних з моторними функціями. Такого висновку дійшли учені з Університетської лікарні Бонна (Німеччина), повідомляє видання IOS Press.

У своєму дослідженні учені застосовували функціональну магнітно-резонансну томографію спокою (Rs-fMRI) — неінвазивну методику, яка дозволяє проводити дослідження щодо зв’язків у мозку.

Вони спостерігали за 25 спортсменами-чоловіками, які проходили інкрементальний тест на біговій доріжці. В окремі дні вони виконували вправи низької та високої інтенсивності протягом 30 хвилин. До і після фізичного навантаження методику Rs-fMRI використовували для дослідження функціональної сполученості різних областей мозку, які пов’язані з конкретними поведінковими процесами.

Подальші дослідження у цій сфері допоможуть отримати нейробіологічні дані, які дозволять створити підтримуючі клінічні комплекси для пацієнтів, — зазначають дослідники.

Нагадаємо, нещодавно американські вчені встановили, що заняття спортом позитивно впливають на здоров’я мозку.