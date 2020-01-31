Физические упражнения по-разному влияют на мозг

https://racurs.ua/n132999-vysokaya-i-nizkaya-intensivnost-fizicheskih-uprajneniy-po-raznomu-vliyaut-na-rabotu-mozga.html

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Низкая и высокая интенсивность физических упражнений по-разному влияют на работу мозга.

Упражнения низкой интенсивности запускают мозговые сети, участвующих в когнитивном контроле познания и обработке внимания, а упражнения высокой интенсивности в первую очередь активизируют сети, участвующие в аффективной/эмоциональной обработке, а также приводят к снижению функциональной связности в сетях, связанных с моторными функциями. К такому выводу пришли ученые из Университетской больницы Бонна (Германия), сообщает издание IOS Press.

В своем исследовании ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию покоя (Rs-fMRI) — неинвазивную методику, которая позволяет проводить исследования относительно связей в мозгу.

Они наблюдали за 25 спортсменами-мужчинами, которые проходили инкрементальный тест на беговой дорожке. В отдельные дни они выполняли упражнения низкой и высокой интенсивности в течение 30 минут. До и после физической нагрузки методику Rs-fMRI использовали для исследования функциональной сопряженности различных областей мозга, которые связаны с конкретными поведенческими процессами.

Дальнейшие исследования в этой сфере помогут получить нейробиологические данные, которые позволят создать поддерживающие клинические комплексы для пациентов, — отмечают исследователи.

Напомним, недавно американские ученые установили, что занятия спортом положительно влияют на здоровье мозга.