Обнаруженные на Донбассе мины, фото: ОТУ «Север»

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Ракурс

На Донбассе в районе населенного пункта Орехово саперы обнаружили заминированный район, размещенный оккупантами рядом с приусадебными участками местных жителей и дорогой общего назначения, где постоянно происходит движение гражданского транспорта.

Всего обнаружены 240 противопехотных мин ПМН-2, которые на военном сленге называются «Черная вдова». От них могли пострадать местные жители или коммунальщики. Об этом сообщает пресс-служба оперативного территориального управления «Север».

Оккупанты намеренно создали непроходимую зону вблизи дороги именно на участке, где проложены коммуникационные узлы, — подчеркивают в пресс-службе ОТУ «Север».

Эти мины были установлены на площади всего 60 кв. м. В результате мины располагались всего за 30 см друг от друга. Поэтому эта минная ловушка не оставила бы никакого шанса человеку, который в нее попал бы, отмечают военные.

По мнению экспертов, эти мины были установлены еще летом и от них чудом за это время никто не пострадал. Жертвами минной ловушки оккупантов могли даже маленькие дети, ведь они срабатывают при усилии нажима от 8 до 25 кг.

Мины этого типа не имеют механизма самоликвидации или перевода из боевого положения в безопасное. Они запрещены Оттавской конвенции 1997 года, ратифицированной Украиной. С 2005 года в Вооруженных силах Украины эти мины отсутствуют.

Россия к Оттавской конвенции не присоединилась и соответствующие мини находятся на ее вооружении.

Напомним, по информации Минобороны, боевики повторно используют мины, изъятые при разминировании.