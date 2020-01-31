Виявлені на Донбасі міни, фото: ОТУ «Північ»

https://racurs.ua/ua/n132998-chorni-vdovy-dlya-komunalnykiv-sapery-vyyavyly-zalyshenu-okupantamy-minnu-pastku-foto.html

Ракурс

На Донбасі в районі населеного пункту Оріхове сапери виявили замінований район, облаштований окупантами поруч із присадибними ділянками місцевих жителів та дорогою загального призначення, де постійно відбувається рух цивільного транспорту.

Всього виявлено 240 протипіхотних мін ПМН-2, які на військовому сленгу мають назву «Чорна вдова». Від них могли постраждати місцеві жителі чи комунальники. Про це повідомляє прес-служба оперативного територіального управління «Північ».

Окупанти навмисно створили непрохідну зону поблизу дороги саме на ділянці, де прокладені комунікаційні вузли, — наголошують у прес-службі ОТУ «Північ».

Ці міни були встановлені на площі лише 60 кв. м. В результаті міни розташовувалися всього за 30 см одна від одної. Тож ця мінна пастка не залишила б жодного шансу людині, яка б у неї потрапила, наголошують військові.

На думку експертів, ці міни були встановлені ще влітку й від них дивом за цей час ніхто не постраждав. Жертвами мінної пастки окупантів могли навіть маленькі діти, адже вони спрацьовують при зусиллі натиску від 8 до 25 кг.

Міни цього типу не мають механізму самоліквідації чи переведення з бойового положення у безпечне. Вони заборонені Оттавською конвенцією 1997 року, ратифікованою Україною. З 2005 року у Збройних силах України ці міни відсутні.

Росія до Оттавської конвенції не приєдналася й відповідні міні перебувають на її озброєнні.

Нагадаємо, за інформацією Міноборони, бойовики повторно використовують міни, вилучені при розмінуванні.