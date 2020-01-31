Санкционное давление на Россию со стороны США продлится до освобождения Крыма, фото: ТСН

https://racurs.ua/n133001-okkupaciya-kryma-ssha-budut-prodoljat-sankcionnoe-davlenie-na-rossiu-do-osvobojdeniya.html

Ракурс

США будут продолжать вводить санкции в отношении России, пока будет продолжаться война на Донбассе и оккупация украинского Крыма.

Об этом пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус заявила в своем Твиттере.

Мы будем продолжать вводить санкции в отношении России до тех пор, пока она не возьмет на себя обязательства по достижению мира на Донбассе и не прекратит свою оккупацию Крыма. Мы поддерживаем Украину, — подчеркнула Ортагус.

Сегодня мы почтили жизни тех, кто погиб в результате российской агрессии в Украине, — отметила пресс-секретарь Госдепа.

Сегодня с визитом Киев посетил госсекретарь США Майк Помпео. Он, в частности, посетил мемориал «Стена памяти погибших за Украину» возле Михайловского монастыря в Киеве.

Напомним, в среду США расширили введенные за агрессию против Украины и оккупацию Крыма санкции. К санкционному списку добавились семь человек из оккупированного Крыма — представители «правительства» и члены местных «избирательных комиссий», а также оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым компания Grand Service Express и ее гендиректор.