Члены экипажа катера Р-239 в 2014 году, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n136439-okkupaciya-kryma-v-zahvate-poluostrova-uchastvovala-brigada-raketnyh-katerov-chernomorskogo-flota.html

Ракурс

В оккупации Крыма, осуществленной Россией в 2014 году, участвовали моряки 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота РФ.

Это на основе анализа доступной в открытых источниках информации установило сообщество InfoNapalm.

Так, в российской соцсети «ВКонтакте» было выявлено страницу моряка Ермакова Олега Николаевича, 1992 года рождения. На ней Ермаков опубликовал фотографию медали за оккупацию Крыма и наградного удостоверения к ней.

В этом удостоверении указан номер военной части, в которой он служил в момент захвата Крыма. Это часть № 72165 — 41-й бригады ракетных катеров ЧФ РФ, пунктом постоянной дислокации которой является временно оккупированный Севастополь.

На странице Ермакова эти фотографии опубликованы 28 июня 2014 года в альбоме «Подготовка к ДМБ».

Среди перечня друзей Ермакова еще один участник захвата Крыма — Александр Пискарев, 1991 года рождения. Он также награжден медалью за оккупацию Крыма.

В обоих из них в фотоальбомах есть снимки, свидетельствующие, что они служили в экипаже ракетного катера Р-239, который входит в состав 295-го Сулинского дивизиона ракетных катеров 41-й бригады ракетных катеров ЧФ РФ.

Напомним, в конце января в Госдепе США заявили, что будут продолжать санкционное давление на Россию до освобождения Крыма.