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Ракурс
Пожар. Фото: MSN

Ученые показали, как изменилась радиационная ситуация из-за пожара в Чернобыле (ИНФОГРАФИКА)

8 апр 2020, 17:54
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Пожар в Чернобыле вызвал обеспокоенность у многих жителей столицы. Ученые поспешили успокоить киевлян и провели исследование, которое показало, что пожар в Чернобыле не повлияет на радиационную ситуацию в Киеве.

Результаты исследований обнародовал Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

В северо-западной части Киева максимальная концентрация радиоцезия (Cs-137) сегодня не превысит допустимых значений. Максимальное его содержание в приземном слое воздуха может повыситься в течение дня до 1,0−2,0 мБк/м3.

Следует уточнить, что согласно нормам радиационной безопасности Украины (НРБУ-97), допустимая концентрация Cs-137 не должна превышать 800 мБк/м3.

Потенциальная мгновенная концентрация Cs-137 в приземном слое атмосферного воздуха. Фото: sstc.uaСегодня на территории Киева и области ветер носит изменчивый характер, поэтому дым от пожара распространяется в зависимости от изменения направления ветра.

Общее содержание NO в столбе тропосферы. Фото: nas.gov.ua

Общее содержание CO в столбе атмосферы. Фото: nas.gov.uaКак ранее писал «Ракурс», сегодня продолжается ликвидация пожара в зоне отчуждения. Пожарные ведут борьбу с огнем на территории Котовского лесничества.

Источник: Ракурс


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