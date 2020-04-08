Пожар. Фото: MSN

https://racurs.ua/n136438-uchenye-pokazali-kak-izmenilas-radiacionnaya-situaciya-iz-za-pojara-v-chernobyle-infografika.html

Ракурс

Пожар в Чернобыле вызвал обеспокоенность у многих жителей столицы. Ученые поспешили успокоить киевлян и провели исследование, которое показало, что пожар в Чернобыле не повлияет на радиационную ситуацию в Киеве.

Результаты исследований обнародовал Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

В северо-западной части Киева максимальная концентрация радиоцезия (Cs-137) сегодня не превысит допустимых значений. Максимальное его содержание в приземном слое воздуха может повыситься в течение дня до 1,0−2,0 мБк/м3.

Следует уточнить, что согласно нормам радиационной безопасности Украины (НРБУ-97), допустимая концентрация Cs-137 не должна превышать 800 мБк/м3.

Сегодня на территории Киева и области ветер носит изменчивый характер, поэтому дым от пожара распространяется в зависимости от изменения направления ветра.

Как ранее писал «Ракурс», сегодня продолжается ликвидация пожара в зоне отчуждения. Пожарные ведут борьбу с огнем на территории Котовского лесничества.