Пожар в Чернобыле продолжается: огонь охватил новую территорию

Пожар в Чернобыле продолжается. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n136400-pojar-v-chernobyle-prodoljaetsya-ogon-ohvatil-novuu-territoriu.html

Ракурс

Пожар в Чернобыле не угасает. Продолжается ликвидация пожара на территории Котовского лесничества, огонь охватил новые кварталы.

По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня горит травяной настил и лесная подстилка между поселками Полесское, Тарасы и Владимировка, а именно в 7, 8, 9, 10, 11, 16 и 17 кварталах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что сейчас распространения пожара на указанной территории нет. Также около 6.00 пожарные ликвидировали огонь на площади 4 га вблизи с. Рудня Осошня (58, 77 и 79 кварталы) Котовского лесничества. Отмечается, что там также горела трава и лесная подстилка.

Всего к тушению пожаров в Чернобыле привлечены 274 пожарных и 74 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П и три вертолета.

В ГСЧС добавили, что радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев — 0,013 мР/час, Киевская область — в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч). Также не изменился и уровень излучения в г. Чернобыль — 0,021 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.

Как писал «Ракурс», экологи рассказали, чем грозят последствия пожара в Чернобыле. В частности и. о. председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов признал, что пожар привел к повышению радиационного фона в зоне отчуждения. Также во время пожара в воздух поднимаются аэрозоли, которые являются вредными сами по себе и могут включать в себя радиационно загрязненные частицы.