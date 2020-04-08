Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n136399-koronavirus-v-ssha-rekordnoe-kolichestvo-smertey-za-sutki-v-uhane-oslabili-karantin-karta.html

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Коронавирус продолжает распространяться по всему миру и с каждым днем количество инфицированных продолжает расти. Всего в мире по состоянию на утро 8 апреля — 1 млн 431 тыс. больных COVID-19.

Больше всего зараженных сейчас в США — почти 400 тыс. Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

На втором месте Испания — там уже более 141 тыс. зараженных. Италия на третьем месте — 135 тыс. больных. Во Франции — 110 тыс. заражений, в Германии — 107 тыс. 663 больных, в Китае — 82 тыс. 783, в Иране — 62 тыс. 598, в Великобритании — 55 тыс. 949, в Турции — 34 тыс. 109.

От коронавируса умерло уже 82 тыс. 145 человек. Больше всего погибших в Италии — 17 тыс. 127 погибших, в Испании 14 тыс. 45 смертей, во Франции — 10 тыс. 328.

С каждым днем растет количество погибших и в Америке. За последние сутки там зафиксировали 33 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, а погибших от COVID-19 стало на 1 тыс. 914 человек больше. Это новый рекорд смертности от коронавируса в США. В Нью-Йорке за последние сутки погибло 731 человек. Всего в Соединенных Штатах от коронавируса скончались более 12 тыс. человек.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в США сейчас испытывают десять лекарств для лечения коронавируса. По словам главы Белого дома, активные клинические испытания также проходят две потенциальные вакцины. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.

Основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал 1 млрд долл. или 28% всех своих доходов на борьбу с коронавирусом в мире. Об этом он написал в своем аккаунте.

Тем временем власти китайского города Ухань, который долгое время был центром эпидемии коронавируса и был закрыт на два месяца, позволили выезжать из города впервые за 76 дней жесткого карантина, несмотря на опасения второй волны инфицированных в связи с преждевременным ослаблением ограничительных мер. За первые сутки город покинули около 55 тыс. человек.

Как сообщалось, состояние премьера Британии Бориса Джонсона, инфицированного коронавирусом, остается стабильным, но руководитель правительства Великобритании продолжает находиться в отделении интенсивной терапии.