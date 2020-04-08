Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n136399-koronavirus-u-ssha-rekordna-kilkist-smertey-za-dobu-v-uhani-poslabyly-karantyn-karta.html

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Коронавірус продовжує ширитись світом і з кожним днем ​​кількість інфікованих зростає. Загалом у світі станом на ранок 8 квітня — 1 млн 431 тис. хворих на COVID-19.

Найбільше заражених зараз у США — майже 400 тис. Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

На другому місці Іспанія — там вже понад 141 тис. заражених. Італія на третьому місці — 135 тис. хворих. У Франції — 110 тис. заражень, в Німеччині — 107 тис. 663 хворих, у Китаї — 82 тис. 783, в Ірані — 62 тис. 598, у Великобританії — 55 тис. 949, в Туреччині — 34 тис. 109.

Від коронавірусу померло вже 82 тис. 145 осіб. Найбільше загиблих в Італії — 17 тис. 127 загиблих, в Іспанії — 14 тис. 45 смертей, у Франції — 10 тис. 328.

З кожним днем ​​зростає кількість загиблих і в Америці. За останню добу там зафіксували 33 тис. нових випадків зараження коронавірусом, а загиблих від COVID-19 стало на 1 тис. 914 осіб більше. Це новий рекорд смертності від коронавірусу в США. У Нью-Йорку за останню добу загинуло 731 особа. Загалом у Сполучених Штатах від коронавірусу померли понад 12 тис. осіб.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Американський президент Дональд Трамп заявив, що у США зараз розробляють десять ліків для лікування коронавірусу. За словами глави Білого дому, активні клінічні випробування також проходять дві потенційні вакцини. Про це він сказав журналістам у Білому домі.

Засновник Twitter Джек Дорсі пожертвував 1 млрд дол. або 28% усіх своїх доходів на боротьбу з коронавірусом у світі. Про це він написав у своєму акаунті.

Тим часом влада китайського міста Ухань, яке довгий час було центром епідемії коронавірусу і було закрите на два місяці, дозволила виїжджати з міста вперше за 76 днів жорсткого карантину попри побоювання другої хвилі інфікованих в зв’язку з передчасним ослабленням обмежувальних заходів. За першу добу місто покинули близько 55 тис. осіб.

Як повідомлялося, стан прем'єра Британії Бориса Джонсона, інфікованого коронавірусом, залишається стабільним, але керівник уряду Великобританії продовжує перебувати у відділенні інтенсивної терапії.