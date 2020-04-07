Даунінг-стріт розповіла про стан хворого на COVID-19 Бориса Джонсона, фото — EPA

https://racurs.ua/ua/n136396-dauning-strit-rozpovila-pro-stan-hvorogo-na-covid-19-borysa-djonsona-foto.html

Ракурс

Коронавірус сьогодні відправив британського прем'єра Бориса Джонсона в реанімацію. Увечері 7 квітня на Даунінг-стріт повідомили, що стан прем'єра Британії залишається стабільним, але керівник уряду Великої Британії продовжує перебувати у відділенні інтенсивної терапії.

Стан прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який був госпіталізований через погіршення стану на тлі коронавірусної інфекції, залишається стабільним, але глава кабінету продовжує перебувати у відділенні інтенсивної терапії, — таке коротке комюніке поширила канцелярія уряду на Даунінг-стріт.

Там додали, що 56-річний Джонсон перебуває в бадьорому настрої.

Раніше у вівторок на щоденному брифінгу глава МЗС Домінік Рааб, який тимчасово очолює уряд за відсутності Джонсона, розповів, що прем'єр отримує стандартне лікування із застосуванням кисню і дихає самостійно. Він додав, що Джонсону не знадобилася ані механічна вентиляція легенів, ані неінвазивна респіраторна підтримка.

Коронавірусну інфекцію виявили у глави британського уряду 26 березня. Він продовжував керувати країною, самоізолювався в своїй резиденції, але 5 квітня його привезли в лондонську лікарню святого Фоми, оскільки його турбувала підвищена температура, яка трималася вже більше 10 днів.

Журналісти встигли розбити табір біля лікарні Сент-Томас, де лікується Джонсон.

Йому побажали швидше побороти вірус прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, німецький канцлер Ангела Меркель і французький президент Еммануель Макрон.