Даунинг-стрит рассказала о состоянии больного COVID-19 Бориса Джонсона, фото - EPA

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Коронавирус сегодня отправил британского премьера Бориса Джонсона в реанимацию. Вечером 7 апреля на Даунинг-стрит сообщили, что состояние премьера Британии остается стабильным, но руководитель правительства Великобритании продолжает находиться в отделении интенсивной терапии.

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который был госпитализирован из-за ухудшения состояния на фоне коронавирусной инфекции, остается стабильным, но глава кабинета продолжает находиться в отделении интенсивной терапии, — такое короткое коммюнике распространила канцелярия правительства на Даунинг-стрит.

Там добавили, что 56-летний Джонсон находится в бодром настроении.

Ранее во вторник на ежедневном брифинге глава МИД Доминик Рааб, который временно возглавляет правительство при отсутствии Джонсона, рассказал, что премьер получает стандартное лечение с применением кислорода и дышит самостоятельно. Он добавил, что Джонсону не понадобилась ни механическая вентиляция легких, ни неинвазивная респираторная поддержка.

Коронавирусную инфекцию обнаружили у главы британского правительства 26 марта. Он продолжал руководить страной, самоизолировался в своей резиденции, но 5 апреля его привезли в лондонскую больницу святого Фомы, поскольку его беспокоила повышенная температура, которая держалась уже более 10 дней.

Журналисты успели разбить лагерь возле больницы Сент-Томас, где лечится Джонсон.

Ему пожелали быстрее побороть вирус премьер-министр Индии Нарендра Моди, немецкий канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон.