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Ракурс
Дорого и неоправданно: эксперты оценили предложение «слуги» перевезти Конституционный суд в Харьков, фото — Буквы

Дорого и неоправданно: эксперты оценили предложение «слуги» перевезти Конституционный суд в Харьков

7 апр 2020, 21:58
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Реформа Конституционного суда в варианте, представленном одним из нардепов провластного большинства «Слуги народа», получила оценку правоведов. В частности, эксперты Центра политико-правовых реформ раскритиковали намерение перевезти суд из Киева в Харьков.

Юристы считают, что это не продиктовано желанием повысить уровень независимости КСУ из-за его удаленности от Печерских холмов, а является проявлением политического давления на судей.

Это напоминает подобные инициативы парламента прошлых созывов в 2000—2010 годах, когда аналогичный вопрос уже поднимался, — говорится в заявлении Центра.

Эксперты напоминают, что перевод судей КСУ в другой город и создание им и персоналу условий труда потребуют значительных дополнительных средств. Кроме того, проект закона № 3300 не указывает сроков и процедурных аспектов переезда в Харьков. В законе не учтено и то, что закон «О столице Украины — городе-герое Киеве» предусматривает местонахождение КСУ в столице.

В заключении центра говорится, что независимыми судей КСУ сделает не перемещение в Харьков, а «прозрачный отбор судей на конкурсной основе». Юристы нашли в законопроекте № 3300 и положительные моменты (запрет судьям КСУ иметь иностранное гражданство), но большинство новаций критикуются.

Вчера «Ракурс» сообщал, что на сайте парламента появился текст проекта закона «О внесении изменений в закон Украины „О Конституционном суде Украины“ относительно усиления независимости и повышения эффективности функционирования Конституционного суда Украины».

Его подала в Раду нардеп Галина Третьякова («Слуга народа»). В нем предлагаются такие новации:

  • изменить местонахождение КСУ (предлагается город Харьков)
  • запретить судьям этого органа иметь гражданство иностранных государств;
  • урегулировать вопрос одновременного предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска всем судьям;
  • исключить из субъектов права на конституционную жалобу юридических лиц;
  • закрыть все конституционные производства, открытые судом по конституционным жалобам юридических лиц;
  • изменить процедуру рассмотрения конституционных жалоб;
  • изменить положение закона о принятии и выполнении актов КСУ;
  • внести изменения в административное, гражданское и хозяйственное процессуальное законодательство относительно процедуры пересмотра судебных решений по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам.

Источник: Ракурс


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