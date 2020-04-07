Дорого и неоправданно: эксперты оценили предложение «слуги» перевезти Конституционный суд в Харьков, фото — Буквы

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Ракурс

Реформа Конституционного суда в варианте, представленном одним из нардепов провластного большинства «Слуги народа», получила оценку правоведов. В частности, эксперты Центра политико-правовых реформ раскритиковали намерение перевезти суд из Киева в Харьков.

Юристы считают, что это не продиктовано желанием повысить уровень независимости КСУ из-за его удаленности от Печерских холмов, а является проявлением политического давления на судей.

Это напоминает подобные инициативы парламента прошлых созывов в 2000—2010 годах, когда аналогичный вопрос уже поднимался, — говорится в заявлении Центра.

Эксперты напоминают, что перевод судей КСУ в другой город и создание им и персоналу условий труда потребуют значительных дополнительных средств. Кроме того, проект закона № 3300 не указывает сроков и процедурных аспектов переезда в Харьков. В законе не учтено и то, что закон «О столице Украины — городе-герое Киеве» предусматривает местонахождение КСУ в столице.

В заключении центра говорится, что независимыми судей КСУ сделает не перемещение в Харьков, а «прозрачный отбор судей на конкурсной основе». Юристы нашли в законопроекте № 3300 и положительные моменты (запрет судьям КСУ иметь иностранное гражданство), но большинство новаций критикуются.

Вчера «Ракурс» сообщал, что на сайте парламента появился текст проекта закона «О внесении изменений в закон Украины „О Конституционном суде Украины“ относительно усиления независимости и повышения эффективности функционирования Конституционного суда Украины».

Его подала в Раду нардеп Галина Третьякова («Слуга народа»). В нем предлагаются такие новации: