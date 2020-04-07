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Дорого и неоправданно: эксперты оценили предложение «слуги» перевезти Конституционный суд в Харьков, фото — Буквы
Дорого и неоправданно: эксперты оценили предложение «слуги» перевезти Конституционный суд в Харьковhttps://racurs.ua/n136395-dorogo-i-neopravdanno-eksperty-ocenili-predlojenie-slugi-perevezti-konstitucionnyy-sud-v-harkov.htmlРакурс
Реформа Конституционного суда в варианте, представленном одним из нардепов провластного большинства «Слуги народа», получила оценку правоведов. В частности, эксперты Центра политико-правовых реформ раскритиковали намерение перевезти суд из Киева в Харьков.
Юристы считают, что это не продиктовано желанием повысить уровень независимости КСУ из-за его удаленности от Печерских холмов, а является проявлением политического давления на судей.
Это напоминает подобные инициативы парламента прошлых созывов в 2000—2010 годах, когда аналогичный вопрос уже поднимался, — говорится в заявлении Центра.
Эксперты напоминают, что перевод судей КСУ в другой город и создание им и персоналу условий труда потребуют значительных дополнительных средств. Кроме того, проект закона № 3300 не указывает сроков и процедурных аспектов переезда в Харьков. В законе не учтено и то, что закон «О столице Украины — городе-герое Киеве» предусматривает местонахождение КСУ в столице.
В заключении центра говорится, что независимыми судей КСУ сделает не перемещение в Харьков, а «прозрачный отбор судей на конкурсной основе». Юристы нашли в законопроекте № 3300 и положительные моменты (запрет судьям КСУ иметь иностранное гражданство), но большинство новаций критикуются.
Вчера «Ракурс» сообщал, что на сайте парламента появился текст проекта закона «О внесении изменений в закон Украины „О Конституционном суде Украины“ относительно усиления независимости и повышения эффективности функционирования Конституционного суда Украины».
Его подала в Раду нардеп Галина Третьякова («Слуга народа»). В нем предлагаются такие новации:
- изменить местонахождение КСУ (предлагается город Харьков)
- запретить судьям этого органа иметь гражданство иностранных государств;
- урегулировать вопрос одновременного предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска всем судьям;
- исключить из субъектов права на конституционную жалобу юридических лиц;
- закрыть все конституционные производства, открытые судом по конституционным жалобам юридических лиц;
- изменить процедуру рассмотрения конституционных жалоб;
- изменить положение закона о принятии и выполнении актов КСУ;
- внести изменения в административное, гражданское и хозяйственное процессуальное законодательство относительно процедуры пересмотра судебных решений по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам.
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