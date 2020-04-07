Дорого і невиправдано: експерти оцінили пропозицію «слуги» перевезти Конституційний суд до Харкова, фото — Букви

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Ракурс

Реформа Конституційного суду у варіанті, поданому одним з нардепів провладної більшості зі «Слуги народу», отримала оцінку правознавців. Зокрема, експерти Центру політико-правових реформ розкритикували намір змінити місцезнаходження суду — з Києва на Харків.

Правники вважають, що це не продиктовано бажанням підвищити рівень незалежності КСУ через його віддаленість від Печерських пагорбів, а є проявом політичного тиску на суддів.

Це нагадує подібні ініціативи парламенту минулих скликань у 2000−2010 років, коли аналогічне питання вже поставало, — йдеться у заяві Центру.

Експерти нагадують, що переведення суддів КСУ до іншого міста і створення їм та персоналу умов праці потребуватимуть значних додаткових коштів. Крім того, проект закону № 3300 не вказує строків і процедурних аспектів переїзду до Харкова. В законі не враховано й те, що закон «Про столицю України — місто-герой Київ» передбачає місцезнаходження КСУ в столиці.

У висновку центру йдеться про те, незалежними суддів КСУ зробить не переміщення до Харкова, а «прозорий добір суддів на конкурсній основі». Правники знайшли у законопроекті № 3300 й позитивні моменти (заборону суддям КСУ мати іноземне громадянство), але більшість новацій розкритиковані.

Учора «Ракурс» повідомляв, що на сайті парламенту з’явився текст проекту закону «Про внесення змін до закону України „Про Конституційний суд України“ щодо посилення незалежності та підвищення ефективності функціонування Конституційного суду України».

Його подала в Раду нардеп Галина Третьякова зі «Слуги народу». У ньому пропонуються такі новації: