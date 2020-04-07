Пожар в Чернобыле продолжается: экологи рассказали, чем грозят последствия, фото — DW

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Пожар в Чернобыле продолжается. В зоне отчуждения вокруг ЧАЭС днем ​​7 апреля в результате порыва ветра огонь распространился на несколько новых кварталов Котовского лесничества.

Теперь огонь надо тушить на площади до 35 га, сообщила пресс-служба ГСЧС в Киевской области. К месту пожара направили два вертолета Ми-8 и планируют перебросить 10 единиц техники и личный состав из Житомирской области. Пожарные самолеты АН-32П днем ​​совершили девять сбросов воды (72 тонны).

И. о. председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в Фейсбук признал, что пожар привел к повышению радиационного фона в зоне отчуждения. Например, в очаге пожара дозиметры показывали 2,3 при норме 0,14. В то же время в ГСЧС информировали, что радиационный фон в Киеве и области был в пределах нормы.

Бывший руководитель Чернобыльского экологического центра Олег Бондаренко в интервью DW рассказал, что при оценке последствий пожаров необходимо учитывать и другие аспекты.

Во время пожара в воздух поднимаются аэрозоли, которые являются вредными сами по себе и могут включать в себя радиационно загрязненные частицы, — рассказал Бондаренко, который считает, что для профессиональной оценки радиационного загрязнения следует сравнивать концентрацию аэрозолей до и во время пожара.

В Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности сообщали, что 5 апреля во время измерений в Гостомеле недалеко от Киева в воздухе не обнаружили повышенного содержания радионуклидов.

Глава главного управления ГСЧС в Киевской области Василий Слободяник назвал причиной одного из пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС преднамеренный поджог сухой травы. Один из местных признался, что для развлечения трижды поджигал сухую траву, а потом не смог сам потушить огонь. В районе поселка Лютеж траву и лес тушили после того, как киевляне массово выехали жарить шашлыки.

Хлопот спасателям добавляет и то, что человеческий фактор наложился на недостаток дождей и понижение уровня грунтовых вод в зоне отчуждения. Поэтому здесь фиксируют на треть больше пожаров, чем в предыдущие годы.

В зоне отчуждения постоянно происходят задержания людей, которые находятся там по неизвестной причине, огонь часто перекидывается на леса в зоне отчуждения с прилегающих территорий, которые поджигают сами люди, — рассказал Слободяник.

Напомним, что лесные пожары в районе пгт Полесское в зоне отчуждения возникли 4 апреля. Один из них удалось ликвидировать, остальные — локализовали. Полесское расположено примерно в 70 км от Чернобыля.