Пожежа в Чорнобилі триває: екологи розповіли, чим загрожують наслідки, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n136394-pojeja-v-chornobyli-tryvaie-ekology-rozpovily-chym-zagrojuut-naslidky.html

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Пожежа в Чорнобилі триває. У зоні відчуження навколо ЧАЕС удень внаслідок пориву вітру вогонь розповсюдився на декілька нових кварталів Котовського лісництва.

Тепер вогонь треба гасити на площі до 35 га, повідомила прес-служба ДСНС у Київській області. До місця пожежі спрямували два вертольоти Мі-8 і планують перекинути 10 одиниць техніки та особовий склад з Житомирської області. Пожежні літаки АН-32П вдень здійснили дев’ять скидів води (72 тонни).

В. о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов у Фейсбук визнав, що пожежа призвела до підвищення радіаційного фону в зоні відчуження. Наприклад, в осередку пожежі дозиметри показували 2,3 при нормі 0,14. Водночас в ДСНС інформували, що радіаційний фон у Києві та області був в межах норми.

Колишній керівник Чорнобильського екологічного центру Олег Бондаренко в інтерв’ю DW розповів, що необхідно враховувати й інші аспекти.

Під час пожежі в повітря здіймаються аерозолі, які є шкідливими самі по собі і ще й можуть містити в собі радіаційно забруднені частки, — розповів Бондаренко, який вважає, що для фахової оцінки радіаційного забруднення слід порівнювати концентрацію аерозолів до і під час пожежі.

У Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки повідомляли, що 5 квітня під час вимірювань у Гостомелі неподалік від Києва у повітрі не було виявлено підвищеного вмісту радіонуклідів.

Очільник головного управління ДСНС України у Київській області Василь Слободяник назвав причиною однієї з пожеж у зоні відчуження ЧАЕС навмисний підпал сухої трави. Один з місцевих зізнався, що задля розваги тричі підпалював суху траву, а потім не зміг сам приборкати вогонь. У районі селища Лютіж траву і ліс гасили після того, як кияни масово виїхали смажити шашлики.

Клопоту ДСНС додає й те, що людський фактор наклався на нестачу дощів і зниження рівня ґрунтових вод у зоні відчуження. Тому тут фіксують на третину більше пожеж, ніж у попередні роки.

У зоні відчуження постійно відбуваються затримання людей, які перебувають там з невідомої причини, вогонь часто перекидається на ліси в зоні відчуження із прилеглих територій, які підпалюють самі люди, — розповів Слободяник.

Нагадаємо, що лісові пожежі в районі смт Поліське в зоні відчуження виникли 4 квітня. Одну з них вдалося ліквідувати, решту — локалізували. Поліське розташоване приблизно за 70 км від Чорнобиля.