На Київщині через вибух зарядного пристрою виникла пожежа у квартирі, фото: ДСНС
На Київщині через вибух зарядного пристрою у квартирі постраждала родина з двома дітьми.
Подія сталася у селі Новосілки. Про це сьогодні, 13 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок вибуху виникла пожежа. Сильне задимлення під’їзду заблокувало мешканців багатоповерхівки, — розповіли у відомстві. — Рятувальники деблокували двері, евакуювали з будинку 62 мешканців, вивели на свіже повітря постраждалу родину та передали медикам.
Зазначається, що двоє дітей і батько госпіталізовані до лікарні з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння».