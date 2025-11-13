На Киевщине из-за взрыва зарядного устройства возник пожар в квартире, фото: ГСЧС

На Київщині через вибух зарядного пристрою у квартирі постраждала родина з двома дітьми.

Подія сталася у селі Новосілки. Про це сьогодні, 13 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок вибуху виникла пожежа. Сильне задимлення під’їзду заблокувало мешканців багатоповерхівки, — розповіли у відомстві. — Рятувальники деблокували двері, евакуювали з будинку 62 мешканців, вивели на свіже повітря постраждалу родину та передали медикам.

Зазначається, що двоє дітей і батько госпіталізовані до лікарні з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння».