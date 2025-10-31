ДСНС застосовує новітні технології для виконання рятувальних та спеціальних завдань, фото: «Полтавщина»

Рятувальники у 2025 році понад 12 тис. разів застосовували безпілотні та роботизовані системи.

Зокрема, безпілотники ДСНС довели свою незамінність у пошукових операціях. Про це сьогодні, 31 жовтня, під час брифінгу у Києві розповів начальник Управління організації роботи та використання безпілотних систем та робототехніки ДСНС Ігор Гетало, повідомляє прес-служба ДСНС.

За його словами за останній рік за допомогою дронів рятувальники знайшли 12 зниклих людей, які заблукали, зокрема, у лісових масивах. Найбільш резонансним став пошук дитини на Івано-Франківщині, яку не могли знайти протягом чотирьох діб.

Ми приєднали до дрона гучномовець і дитині включали її улюблену пісню. За допомогою цього вивели дитину, щоб вона потрапила на камеру нашого дрона, — зазначив Гетало.

Також БПЛА допомогли здійснити унікальну та надзвичайно складну операцію з ліквідації пожежі на Чорнобильській станції, яка виникла 14 лютого після влучання російського безпілотника. Тоді БПЛА з тепловізорами відіграли ключову роль у координації дій надзвичайників.