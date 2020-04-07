Вышка 5G. Фото: The Bell

https://racurs.ua/n136393-v-velikobritanii-podjigaut-vyshki-5g-iz-za-feyka-chto-tehnologiya-rasprostranyaet-koronavirus.html

Ракурс

Коронавирус помимо острой респираторной инфекции вызывает еще и массовый психоз. Несмотря на то, что за окном XXI век, находятся граждане, которые верят в ложную информацию о том, что якобы через технологию 5G распространяется коронавирус. Данный фейк стал причиной того, что в Великобритании вандалы поджигают вышки 5G. В стране уже были повреждены около 20 вышек.

Ученые и врачи отрицают возможность передачи коронавируса с помощью технологии 5G, но поджоги продолжаются, а в соцсетях все чаще можно встретить призывы к разрушению вышек, пишет The Guardian.

Существуют две теории причастности технологии 5Gк распространению коронавируса. Согласно первой теории, 5G ослабляет иммунитет человека и делает его подверженным к заражению. Вторая теория еще более фантастическая и гласит, что радиоволны 5Gкаким-то образом распространяют коронавирус.

Ученые и врачи стараются убедить граждан, что эти теории являются полной чушью и не отвечают научно доказанным фактам.

Иммунитет может быть ослаблен усталостью и неправильным питанием, но никак не радиоволнами, используемыми для мобильной связи. Данные колебания незначительные и находятся на низких частотах электромагнитного спектра. Они не могут воздействовать на клетки человеческого организма. Намного большее влияние на организм оказывают солнечные лучи или рентген.

Ученые заявляют, что эпидемия вызвана вирусом, который передается непосредственно от человека к человеку. Поэтому коронавирусом невозможно заразиться посредством радиоволн. Специально для самых недоверчивых граждан ученые в качестве доказательства приводят примеры, когда коронавирусом заражались люди в регионах и странах, где еще нет технологии 5G.

Отмечается, что от вандалов пострадали вышки, на которых еще не было установлено оборудование 5G.

Как ранее писал «Ракурс», королева Елизавета II обратилась к британцам с внеплановым обращением, в котором призвала граждан быть решительными и дисциплинированными в условиях коронавирусной эпидемии.