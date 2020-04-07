Вишка 5G. Фото: The Bell

https://racurs.ua/ua/n136393-u-velykiy-brytaniyi-pidpaluut-vyshky-5g-cherez-feyk-scho-tehnologiya-poshyruie-koronavirus.html

Ракурс

Коронавірус крім гострої респіраторної інфекції викликає ще й масовий психоз. Незважаючи на те, що за вікном XXI століття, знаходяться громадяни, які вірять у помилкову інформацію про те, що нібито через технологію 5G поширюється коронавірус. Даний фейк став причиною того, що у Великій Британії вандали підпалюють вишки 5G. У країні вже було пошкоджено близько 20 вишок.

Вчені та лікарі заперечують можливість передачі коронавірусу за допомогою технології 5G, але підпали продовжуються, а в соцмережах все частіше можна зустріти заклики до руйнування вишок, пише The Guardian.

Існують дві теорії причетності технології 5G до поширення коронавірусу. Відповідно до першої теорії, 5G послаблює імунітет людини і робить її схильною до зараження. Друга теорія ще більш фантастична і говорить, що радіохвилі 5G якимось чином поширюють коронавірус.

Вчені та лікарі намагаються переконати громадян, що такі твердження є повною нісенітницею і суперечать науково доведеним фактам.

Імунітет може бути ослаблений втомою і неправильним харчуванням, але ніяк не радіохвилями, які використовуються для мобільного зв’язку. Дані коливання незначні і знаходяться на низьких частотах електромагнітного спектру. Вони не можуть впливати на клітини людського організму. Набагато сильніше на організм впливають сонячні промені або рентген.

Вчені заявляють, що епідемія викликана вірусом, який передається безпосередньо від людини до людини. Тому коронавірусом неможливо заразитися через радіохвилі. Спеціально для самих недовірливих громадян вчені у якості доказу наводять приклади, коли коронавірусом заражалися люди в регіонах і країнах, де ще немає технології 5G.

Відзначається, що від вандалів постраждали вишки, на яких ще навіть не було встановлено обладнання 5G.

Як раніше писав «Ракурс», королева Єлизавета II звернулася до британців із позаплановим зверненням та закликала громадян бути рішучими і дисциплінованими в умовах коронавірусної епідемії.