Прем'єр Нової Зеландії дозволила працювати під час карантину зубній феї та великодньому кролику, фото — w-dog.ru

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Ракурс

Карантин у країні не може стати причиною не святкувати дітям Великдень чи не стежити за своїми зубами. Прем'єр Нової Зеландії пояснила дітям, як великодній кролик і зубна фея працюватимуть під час епідемії коронавірусу.

Джасінда Ардерн офіційно дозволила їм працювати в умовах карантину. Прем'єр-міністр Нової Зеландії назвала кролика і фею працівниками найважливіших професій, пише New Zealand Herald.

Як ви можете уявити, в цей час вони дуже зайняті. Я звертаюся до дітей Новій Зеландії: якщо великодній кролик не зможе дістатися до вашого будинку, ви повинні розуміти, що в такий момент кролику складно встигати всюди, — звернулася Ардерн до дітей країни.

Вона попросила батьків допомогти казковому персонажу і намалювати крашанки на своїх вікнах.

Допоможіть дітям по сусідству з полюванням на яйця, — додала прем'єр.

Карантин в Новій Зеландії запровадили з 26 березня. У країні зареєстровано понад 1,1 тис. випадків зараження коронавірусом, одна людина померла.

Зубна фея — казкова постать, яка вночі забирає молочний зуб, що випадає у дітей, і кладе під подушку монетку. Великодній кролик — один із атрибутів Великодня у західній традиції. Він приносить дітям крашанки і ховає їх, а діти мають їх знайти.

«Ракурс» повідомляв, що Австрія має намір відкрити магазини, а Данія — школи і дитсадки. Пом’якшення карантину в Австрії запланували з вівторка, 14 квітня, після свята Великодня (цьогоріч католики і протестанти відзначають Великдень 12 квітня, тоді як православні — 19 квітня).