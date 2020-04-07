В МОЗ звинуватили регіони в економії на ПЛР-тестах, фото — Pixabay

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ПЛР-тестування не завжди в необхідних обсягах здійснюється в областях України. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов звинуватив регіони в економії на тестах і у поганій дезінфекції автомобілів швидкої допомоги.

Про це повідомляє прес-служба президента України за підсумками селекторної наради, яку Володимир Зеленський сьогодні проводив із відповідальними за протидію епідемії коронавірусу в країні.

Степанов на нараді доповідав на Банковій про завершення перевірок щодо дотримання стандартів МОЗ стосовно допомоги хворим на COVID-19.

Міністр розповів, що в областях подекуди не дотримуються затверджених алгоритмів доставки хворих, а також «не проводиться ефективна дезінфекція «швидких».

Існує й непотрібна та небезпечна економія ПЛР-тестів, а також погано працюють гарячі лінії регіональних департаментів охорони здоров’я, — повідомив Степанов і заявив, що ОДА мають вирішити ці проблеми.

Крім того, на нараді в Зеленського голова Миколаївської ОДА повідомив, що нині в обласній інфекційній лікарні перебуває дев’ять пацієнтів з підозрою на коронавірус. Але поки жоден тест не показав позитивного результату. Учасники наради вирішили скерувати на Миколаївщину перевірку з Міністерства охорони здоров’я, щоб переконатися у правильності проведення тестів.

Сьогодні головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко на брифінгу заявив також, що Міністерство охорони здоров’я вивчить феномен Миколаївської області. Не виключено, що у цьому регіоні можуть бути порушені алгоритми діагностування коронавірусу.