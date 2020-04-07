МОЗ дозволило приватникам ПЛР-тестування на коронавірус, але зобов’язало їх звітувати про інфікування, фото — "Ракурс"

https://racurs.ua/ua/n136374-moz-dozvolylo-pryvatnykam-plr-testuvannya-na-koronavirus-ale-zobov-yazalo-yih-zvituvaty-pro.html

Ракурс

Тести на коронавірусну інфекцію в Україні можуть проводити приватні лабораторії та клініки, але вони зобов’язані інформувати про виявлені випадки COVID-19 Міністерство охорони здоров’я.

Тести на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР-тестування) на наявність коронавірусу можуть також проводити усі заклади охорони здоров’я, які мають відповідну ліцензію та потужності.

Однак у випадку виявлення коронавірусної хвороби вони мусять інформувати про це регіональні заклади громадського здоров’я.

Це потрібно для того, щоб усі випадки потрапляли в офіційну статистику, а влада проводила належне епідеміологічне розслідування, — розповів на брифінгу 7 квітня заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Сьогодні Ляшко на брифінгу заявив також, що Міністерство охорони здоров’я вивчить феномен Миколаївської області, де немає нового коронавірусу. За його словами, не виключається, що у цьому регіоні можуть бути порушені алгоритми діагностування коронавірусу.

У березні прокуратура Києва розпочала розслідування проти столичної приватної клініки, яка приховала інформацію про пацієнта, зараженого коронавірусною інфекцією COVID-19.

Киянин, який відвідував Швейцарію, зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Проте центр не повідомив про позитивний тест Міністерство охорони здоров’я. Про інфікування медики дізналися від німецької лабораторії.