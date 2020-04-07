Минздрав разрешил частникам ПЦР-тестирование на коронавирус, но обязал их отчитываться об инфицированых, фото — "Ракурс"

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Тесты на коронавирусную инфекцию в Украине могут проводить частные лаборатории и клиники, но они обязаны информировать о выявленных случаях COVID-19 Министерство здравоохранения.

Тесты на полимеразную цепную реакцию (ПЦР-тестирование) на наличие коронавируса могут также проводить все учреждения здравоохранения, имеющие соответствующую лицензию и мощности. Однако в случае обнаружения коронавирусной болезни они должны информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья.

Это нужно для того, чтобы все случаи попадали в официальную статистику, а власть проводила должное эпидемиологическое расследование, — рассказал на брифинге 7 апреля заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Сегодня Ляшко на брифинге заявил также, что Министерство здравоохранения изучит феномен Николаевской области, где нет нового коронавируса. По его словам, не исключается, что в этом регионе могут быть нарушены алгоритмы диагностирования.

В марте прокуратура Киева начала расследование против столичной частной клиники, скрывшей информацию о пациенте, зараженном коронавирусной инфекцией COVID-19.

Киевлянин, который посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Однако центр не сообщил о положительном тесте пациента Министерство здравоохранения. Об инфицирования медики узнали от немецкой лаборатории.