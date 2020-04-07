Всеукраїнська школа онлайн. УНІАН

https://racurs.ua/ua/n136373-vseukrayinska-shkola-onlayn-vchytel-matematyky-u-pryamomu-efiri-dopustyv-elementarnu-pomylku.html

Ракурс

«Всеукраїнська школа онлайн» спеціально створювалася для того, щоб під час карантину у школярів була можливість отримувати якісну освіту. У рамках проекту відеоуроки проводять кращі вчителі Києва. Однак професіоналізм українських викладачів був поставлений під сумнів, коли вчитель математики під час уроку зробив елементарну помилку, коли виконував віднімання.

Конфуз стався під час телеуроку з математики для учнів 5 класу. Результат обчислення мав бути 28, але у викладача чомусь у відповіді вийшло 18, повідомив у Facebook директор телеканалу «112 Україна» Артем Марчевський.

Марчевський уточнив, що телеканал «112 Україна», як і інші українські телеканали, що приймають участь у даному проекті, не несе відповідальності за зміст контенту, а видає в ефір уже готовий інформаційний продукт.

Вчителька спробувала вирахувати швидкість катера, що пливе проти течії. Для цього від швидкості катера у стоячій воді (30,2 км/год) вона відняла швидкість течії (2,2 км/год) і отримала в результаті … 18 км/год замість 28 км/год.

У соцмережах почали бурхливо обговорювати прокол вчителя і навіть заявили, що у СРСР за таке вже б звільнили усіх винних.

Також було відзначено, що даний конфуз — це не вирок вчителю, а вердикт нинішній системі освіти в Україні.

Як раніше писав «Ракурс», із 6 квітня в Україні почала працювати «Всеукраїнська школа онлайн», у рамках якої на українських телеканалах будуть транслюватися онлайн-уроки для школярів.