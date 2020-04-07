Всеукраинская школа онлайн. УНИАН

https://racurs.ua/n136373-vseukrainskaya-shkola-onlayn-uchitel-matematiki-v-pryamom-efire-dopustil-elementarnuu-oshibku.html

Ракурс

«Всеукраинская школа онлайн» специально создавалась для того, чтобы во время карантина у школьников была возможность получать качественное образование. В рамках проекта видеоуроки проводят лучшие учителя Киева. Однако профессионализм украинских преподавателей был поставлен под сомнение, когда учитель математики во время урока сделал элементарную ошибку при вычитании.

Конфуз произошел во время телеурока по математике для учеников 5 класса. Результат вычисления должен был быть 28, но у преподавателя ответ почему-то получился 18, сообщил в Facebook директор телеканала «112 Украина» Артем Марчевский.

Марчевский уточнил, что телеканал «112 Украина», как и другие украинские телеканалы участвующие в данном проекте, не несет ответственности за содержание контента, а выдает в эфир уже готовый информационный продукт.

Учительница попыталась вычислить скорость катера, плывущего против течения. Для этого от скорости катера в стоячей воде (30,2 км/ч) она отняла скорость течения (2,2 км/ч) и получила в итоге… 18 км/ч вместо 28 км/ч.

В соцсетях начали бурно обсуждать прокол учителя и даже заявили, что при СССР за такое уже бы уволили всех виновных.

Также было отмечено, что данный конфуз — это не приговор учителю, а вердикт нынешней системе образования в Украине.

Как ранее писал «Ракурс», с 6 апреля в Украине начала работать «Всеукраинская школа онлайн», в рамках которой на украинских телеканалах будут транслироваться онлайн-уроки для школьников.