Коронавирус в Украине: у Зеленского анонсировали запуск онлайн-отчетов всех больниц о масках и аппаратах ИВЛ / Фото: ОПУ

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Отчет о коронавирусе в Украине 7 апреля заслушал президент Владимир Зеленский. Он также призвал Министерство здравоохранения ежедневно и активнее информировать общество о COVID-19 как в соцсетях, так и по телевидению. Кроме этого, в ходе совещания чиновники вспомнили о приближении религиозных праздников, совпадающих по времени с действием карантина в Украине.

Необходимо говорить об ответственности не только за свою жизнь и здоровье, но и своих близких и людей вокруг. Надо работать над тем, чтобы Пасхальные праздники прошли торжественно, с миром и безопасно, — заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Зеленский дополнительно заслушал информацию правительства о проведении церковных обрядов в безопасном для украинцев формате, в частности совершении богослужений онлайн.

Также на совещании сообщили, что вскоре в открытом доступе появятся отчеты всех украинских больниц, где будет указана информация о наличии средств защиты, медицинского оборудования против коронавируса и медперсонала.

Такая программа нужна и для государства, чтобы собирать информацию, рассчитывать потребности и прогнозировать обеспечения, и для медиа и граждан, а также для волонтеров, чтобы они видели результаты своей работы, — заявил премьер Денис Шмыгаль.

Напомним, на текущий момент вирусологи завершают проверку обустройства региональных лабораторий.