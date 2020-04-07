Коронавірус в Україні: у Зеленського анонсували запуск онлайн-звітів усіх лікарень про апарати ШВЛ і маски / Фото: ОПУ

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Звіт про коронавірус в Україні 7 квітня заслухав президент Володимир Зеленський. Він також закликав Міністерство охорони здоров’я щодня активно оприлюднювати інформацію про COVID-19 у соцмережах і телебаченню. Окрім цього, під час наради високопосадовці згадали про наближення великих релігійних свят, які збігаються у часі з дією карантину в Україні.

Маємо ще активніше говорити про відповідальність не лише за своє життя та здоров’я, а й своїх близьких і людей навколо. Треба працювати над тим, щоб Великодні свята пройшли урочисто, з миром і безпечно, — заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує прес-служба ОПУ.

Зеленський додатково заслухав інформацію урядовців щодо проведення церковних обрядів у безпечному для українців форматі, зокрема здійсненні богослужінь онлайн.

Також на нараді повідомили, що невдовзі у відкритий доступ потраплять звіти усіх українських лікарень щодо їхнього забезпечення засобами захисту, медичним обладнанням проти коронавірусу та працівниками.

Така програма потрібна і для держави, щоб збирати інформацію, розраховувати потреби та прогнозувати забезпечення, і для медіа та громадян, а також для волонтерів, щоб вони бачили результати своєї роботи", — сказав прем'єр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, нині вірусологи завершують перевірку облаштування регіональних лабораторій.