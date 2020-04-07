В Минздраве обвинили регионы в экономии на ПЦР-тестах, фото - Pixabay

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Ракурс

ПЦР-тестирование не всегда в необходимых объемах осуществляется в областях Украины. Министр здравоохранения Максим Степанов обвинил регионы в экономии на тестах и ​​в плохой дезинфекции автомобилей скорой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины по итогам селекторного совещания, которое Владимир Зеленский сегодня проводил с ответственными за противодействие эпидемии коронавируса в стране.

Степанов докладывал на Банковой о завершении проверок по соблюдению стандартов Минздрава относительно помощи больным COVID-19.

Министр рассказал, что в областях кое-где не соблюдаются утвержденные алгоритмы доставки больных, а также «не проводится эффективная дезинфекция карет скорой помощи».

Существует и ненужная и опасная экономия ПЦР-тестов, а также плохо работают горячие линии региональных департаментов здравоохранения, — сообщил Степанов и заявил, что ОГА должны решить эти проблемы.

Кроме того, на совещании у Зеленского председатель Николаевской ОГА сообщил, что сейчас в областной инфекционной больнице находится девять пациентов с подозрением на коронавирус. Но пока ни один тест не показал положительного результата. Участники совещания решили направить в область проверку из Министерства здравоохранения, чтобы убедиться в правильности проведения тестов.

Сегодня главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге заявил также, что Министерство здравоохранения изучит феномен Николаевской области. Не исключено, что в этом регионе могут быть нарушены алгоритмы диагностирования.