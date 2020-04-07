Австрія та Данія зважилися послабити коронавірусний карантин. Фото: Bild

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Коронавірус у Європі призвів до запровадження різноманітних обмежень практично у всіх країнах. Найжорсткіший карантин було оголошено в Італії, Іспанії та Франції, оскільки саме в цих країнах зафіксували найбільше смертей від SARS-CoV-2 через зволікання з реагуванням на пандемію. Однак дві країни Євросоюзу, які найпершими вжили обмежувальних заходів, вже зважилися послабити коронавірусний карантин.

Австрія через тиждень збирається відкрити магазини, а Данія — школи і дитсадки, пише Вloomberg.

Пом’якшення карантину в Австрії заплановано з вівторка, 14 квітня, після свята Великодня (цьогоріч католики і протестанти відзначають Великдень 12 квітня, тоді як православні — 19 квітня).

Австрійський канцлер Себастьян Курц представив план, згідно з яким магазини площею до 400 кв. м, будівельні та садові торговельні підприємства відновлять роботу через тиждень. А ось ресторани, бари, великі торговельні центри і перукарні зможуть почати обслуговувати клієнтів із травня. Суспільні та спортивні заходи у країні намічено на кінець червня.

При цьому Курц уточнив, що послаблення обмежень відбудеться лише в тому випадку, якщо громадськість продовжить дотримуватися соціальної дистанції щонайменше в найближчі два місяці. Остаточне рішення влада Австрії ухвалить наприкінці квітня.

Данія теж зважилася на ослаблення антикоронавірусних заходів із 15 квітня. Якщо не спостерігатиметься приросту захворюваності на цей вірус, через тиждень заплановано відкриття шкіл і дитсадків. Також влада подумає над відновленням роботи офісів.

Але прем'єр-міністр країни Метте Фредріксен попередив, що нормальний ритм життя данців відновиться не одразу, деякі обмеження діятимуть ще кілька місяців, хоча «справи у Данії рухаються у правильному напрямку». Глава уряду наголосив, що причиною цього є своєчасні дії на випередження епідемії коронавірусу.

Як відомо, Австрія та Данія одні з перших серед європейських країн запровадили карантин через спалах коронавируса SARS-CoV-2.

Недавно жорсткий коронавірусний карантин послабили у Китаї. Сьогодні влада країни відрапортували, що 6 квітня стало першим днем із початку січня, коли у Китаї не зафіксували жодної смерті від вірусу. При цьому 32 нові випадки інфікування діагностували у прибулих з-за кордону громадян.

Спалах коронавірусу почався в китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. Про першу смерті від цього вірусу в Китаї стало відомо 11 січня. Офіційно Китай повідомив про 82 тис. випадків інфікування та 3,3 тис. померлих.

Водночас розвідка США доповіла в Білий дім про те, що Китай приховує реальний стан справ із коронавірусом у країні, а офіційні дані про його жертви були сфальсифіковані.