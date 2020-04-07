Австрия и Дания решились ослабить коронавирусный карантин. Фото: Bild

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Коронавирус в Европе привел к введению различных ограничений практически во всех странах. Самый жесткий карантин был объявлен в Италии, Испании и Франции, поскольку именно в этих странах зафиксировали больше всего смертей от SARS-CoV-2 из-за запоздалого реагирования на пандемию. Однако две страны Евросоюза, которые первыми предприняли ограничительные меры, уже решились ослабить коронавирусный карантин.

Австрия через неделю намерена открыть магазины, а Дания — школы и детсады, пишет Вloomberg.

Смягчение карантина в Австрии запланировано со вторника, 14 апреля, после праздника Пасхи (в этом году католики и протестанты отмечают Пасху 12 апреля, тогда как православные —19 апреля).

Австрийский канцлер Себастьян Курц представил план, согласно которому магазины площадью до 400 кв. м, строительные и садовые торговые предприятия возобновят работу через неделю. А вот рестораны, бары, большие торговые центры и парикмахерские смогут начать обслуживать клиентов с мая. Общественные и спортивные мероприятия в стране намечены на конец июня.

При этом Курц уточнил, что ослабление ограничений произойдет только в тому случае, если общественность продолжит придерживаться социальной дистанции по меньшей мере в ближайшие два месяца. Окончательное решение власти Австрии примут в конце апреля.

Дания тоже решилась на ослабление антикоронавирусных мер с 15 апреля. Если не будет наблюдаться роста заболеваемости этим вирусом, через неделю запланировано открытие школ и детсадов. Также власти подумают над возобновлением работы офисов.

Но премьер-министр страны Метте Фредериксен предупредил, что нормальный ритм жизни датчан возобновится не сразу, некоторые ограничения будут действовать еще несколько месяцев, хотя «дела в Дании идут в правильном направлении». Глава правительства подчеркнул, что причиной этому является своевременные действия на опережение эпидемии коронавируса.

Как известно, Австрия и Дания одни из первых среди европейских стран ввели карантин из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2.

Недавно жесткий коронавирусный карантин ослабили в Китае. Сегодня власти страны отрапортовали, что 6 апреля стало первым днем с начала января, когда в Китае не зафиксировали ни одной смерти от вируса. При этом 32 новых случая инфицирования диагностировали у прибывших из-за границы граждан.

Вспышка коронавируса началась в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. О первой смерти от этого вируса в Китае стало известно 11 января. Официально Китай сообщил о 82 тыс. случаев инфицирования и 3,3 тыс. умерших.

В то же время разведка США уведомила Белый дом о том, что Китай скрывает реальное положение дел с коронавирусом в стране, а официальные данные о его жертвах были сфальсифицированы.