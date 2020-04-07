Виталий Кличко. Фото: LvivNEWS

https://racurs.ua/n136361-karantin-v-kieve-ispolzuut-dlya-remonta-dorog-i-metro-klichko.html

Ракурс

Карантин в Киеве местные власти используют для ремонта дорог и метрополитена. Автомобильный поток в Киеве заметно сократился и этим воспользовались дорожные службы для ремонта дорожного полотна.

Сокращение количества автомобилей на улицах Киева позволило ускорить ремонт столичных дорог. До начала мая будут завершены ремонтные работы на части Борщаговского путепровода и будет открыто движение по всем полосам в направлении центра Киева. После этого будет начат ремонт второй половины моста, сообщил во время сегодняшнего брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр заявил, что ведутся масштабные дорожные ремонтные работы на проспекте Любомира Гузара, улицах Покровской, Пушкинской и Никольско-Ботанической. Также продолжается ремонт Подольско-Воскресенского моста и путепровода на улице Богатырской.

Кроме того, ведется строительство метро на Виноградарь и проводятся ремонтные работы на станция и линиях метрополитена. Обновлены эскалаторы на станциях «Золотые ворота» и «Майдан Независимости».

Кличко добавил, что в Киевском метрополитене всего насчитывается 122 эскалатора. Пока метро не работает, все эскалаторы будут проверены и отремонтированы.

Мэр поблагодарил киевлян за соблюдение правил карантина и выразил надежду, что вскоре столица опять заживет нормальной жизнью.

Как ранее писал «Ракурс», Кличко заявил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Киеве местные власти могут ввести запрет на передвижение по столице на личном автотранспорте.